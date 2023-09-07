Ереван, 7 сентября, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Посольство России в Армении осведомлено о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом дипмиссия сообщила 7 сентября в Telegram-канале.

«Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Задержание Бадаляна и Геворкяна подтвердил пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян. Он сообщил, что их и ещё пятерых человек в течение 6 и 7 сентября задержали по подозрению в незаконном обороте оружия и возбудили против них уголовные дела.

О пропаже Бадаляна одним из первых сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что 5 сентября блогер выступал на радио, где критиковал действия армянского правительства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что задержание Бадаляна может быть провокацией для того, чтобы испортить российско-армянские отношения.