Ереван, 7 сентября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна, обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна, а также ещё пятерых человек задержали по подозрению в незаконном обороне оружия, сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян.

«6 и 7 сентября в Сюникской области были арестованы 7 человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворгян, на основании обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности РА и переданного в Следственный комитет РА», — написал представитель СК.

Бадаляна и Геворкяна подозревают в преступлении по признакам статьи 335 части 2 УК Армении — «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, доставка оружия».

О задержании Бадаляна и Геворкяна 7 сентября сообщил Sputnik Армения. Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что есть свидетели, как Бадаляна 6 сентября забрали неизвестные люди в масках, когда он стоял возле гостиницы в Горисе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на исчезновение блогера. Она отметила, что Запад вложил много средств в то, чтобы испортить отношения Москвы и Еревана, поэтому не исключила, что пропажа Бадаляна связана с проведением в армянской столицы российско-армянского медиафорума.