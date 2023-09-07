Армения, 7 сентября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Пророссийский блогер Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил 7 сентября руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале

Соцсети Блогер Микаэл Бадалян

«Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 06 сентября», — написал Примаков.

Он отметил, что ранее Бадаляна уже арестовывали по обвинениям, которые многие считали политическими, а 5 сентября блогер выступил на радио «Спутник» с критикой в адрес армянского правительства, добавил глава Россотрудничества.

Примаков добавил, что есть неподтверждённые сведения о задержании Бадаляна сотрудниками службы национальной безопасности Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение оппозиционного блогера, не исключила, что это может быть провокацией, связанной с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

В июле 2022 года Бадалян вскоре после освобождения из заключения дал интервью ИА Регнум. Он заявил, что основной причиной для его ареста был срыв антироссийских акций в Армении, инициированных провластными силами, когда премьер-министр Никол Пашинян был в Европе. Оппозиционер сообщил, что он со сторонниками дважды разгонял такие мероприятия.