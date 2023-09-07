Москва, 7 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Исчезновение пророссийского блогера из Армении Микаэла Бадаляна в Горисе может оказаться очередной провокацией из-за проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Telegram-канал Микаэла Бадаляна Блогер Микаэл Бадалян

«Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран», — написала она.

Захарова выразила мнение, что западные страны вложили в это большие деньги, и отметила, что в последнее время стали более активно вести себя нацеленные на это силы.

Дипломат уточнила, что отказывается принимать то, что пришедшие под лозунгом «Свобода слова — абсолютное право каждого» власти республики станут «санкционировать гонения на журналистов» и блокировать распространение информации.

Она также процитировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна на эту тему во время прихода его к власти.

«Я осуждаю любую некорректную интерпретацию и уважаю право любого на выражение собственного мнения. Как видите, в Армении серьёзным образом защищено право на выражение мнения даже для фейков», — сказал тогда премьер.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в армянском Горисе пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Он уточнил, что блогера похитили неизвестные люди в масках около гостиницы.