Москва, 7 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны ограничивают импорт украинского зерна, так как Киев нарушил данные им обещания, считает Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу международным арбитражным судом, если ЕС продлит запрет на ввоз украинского зерна.

Однако, как оказалось, речь идёт не об украинском зерне. Зубец напомнил, что это зерно принадлежит крупным европейским и американским компаниям, которые купили землю на Украине. Они вырастили там урожай и теперь хотят вывезти его на внешние рынки и заработать деньги. Но не получается.

«И поэтому, когда начинается возня вокруг зерна, надо понимать, что из 10 крупнейших трейдеров, которые продают зерно с Украины, только 2–3 национальные. Остальные иностранцы, на которых приходится основная масса произведённой продукции, — сказал Зубец. — Поэтому понятно, почему Зеленский делает такие заявления. К нему приходят люди с большими деньгами и говорят: «Давай, помогай нам! Нам надо вывозить зерно». Иными словами, глава киевского режима просто занимается лоббизмом в пользу конкретных компаний».

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то перспективы у этого дела, Зубец выразил уверенность в том, что никаких. Европейский союз не обязан предоставлять максимальный льготный режим для украинского зерна.

Но самое интересное в том, что запреты вводятся не Европейским союзом, а отдельными странами, такими как Польша, Румыния и так далее. Это крупные производители зерна для всего ЕС. И соответственно, в их интересах закрыть рынок, чтобы украинское зерно туда не попадало.

«А у поляков ещё и выборы. Фермеры, которые страдают от украинского зерна, — это одна из опор правящей партии. И понятно, что под выборы никто ни на какие уступки не пойдёт, — сказал Зубец. — Кроме того, ещё в прошлом году были достигнуты определённые договорённости между украинцами и поляками о том, что поляки дают возможность вывозить зерно через Польшу, но при этом украинские трейдеры не продают зерно в Польше и в Польше оно не оседает. Но украинцы тут же начали химичить. Они не выполнили взятые на себя обязательства по вывозу зерна через Польшу, и поляки обиделись, потому что их обманули».

Отсюда запрет как реакция на нарушенные обязательства.

Зубец убеждён, что ни один арбитраж не примет иск Зеленского. Та же Польша — это суверенное государство, которое может запрещать ввоз любой продукции по разным основаниям. Если же он подаст иск в ВТО, то рассмотрение этого вопроса затянется на годы. Плюс любое государство в случае угрозы национальной безопасности может вводить ограничения, и поляки скажут, что это именно вопрос национальной безопасности. Более того, Варшаву как главного ходатая по украинским делам в ЕС не обрадуют такие выходки главы киевского режима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина, по словам Зеленского, категорически против каких-либо ограничений на экспорт её зерна. Также глава киевского режима обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария) был введён Европейской комиссией ещё 2 мая 2023 года. Как заметили европейцы, при необходимости эти ограничения можно будет продлить и на более долгий срок.

Позже, 25 августа, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

Однако большинство стран ЕС выступают против продления запрета на импорт украинского зерна. Наиболее категорическими противниками этого ограничения оказались Франция и Германия.