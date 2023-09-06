В ЕС выступили против продления запрета на импорт зерна с Украины
Многие страны ЕС выступили против продления запрета на импорт зерна с Украины
Брюссель, 7 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после середины сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.
Один из собеседников издания рассказал, что 6 сентября состоялось заседание, на котором послы ряда государств Евросоюза не поддержали дальнейшее действие ограничений или высказали скептическое отношение к действующему запрету. Речь идёт о 22 странах.
Наибольшая критика исходила от Франции и Германии. По данным других источников, многие страны указывали на проблемы, с которыми в случае с отменой запрета сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Их дипломаты призвали Еврокомиссию представить альтернативные шаги.
Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Вместе с тем транзит этих видов сельхозкультур через указанные страны решили не ограничивать. Параллельно с этим постановлением ЕК Варшава, Будапешт, София, Братислава и Бухарест обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины, которые вводились властями указанных стран из-за протестов местных аграриев.
25 августа польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.