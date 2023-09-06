Брюссель, 7 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после середины сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Один из собеседников издания рассказал, что 6 сентября состоялось заседание, на котором послы ряда государств Евросоюза не поддержали дальнейшее действие ограничений или высказали скептическое отношение к действующему запрету. Речь идёт о 22 странах.

Наибольшая критика исходила от Франции и Германии. По данным других источников, многие страны указывали на проблемы, с которыми в случае с отменой запрета сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Их дипломаты призвали Еврокомиссию представить альтернативные шаги.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Вместе с тем транзит этих видов сельхозкультур через указанные страны решили не ограничивать. Параллельно с этим постановлением ЕК Варшава, Будапешт, София, Братислава и Бухарест обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины, которые вводились властями указанных стран из-за протестов местных аграриев.

25 августа польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.