Варшава, 25 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года. Об этом 25 августа сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что об этом заявят на ближайшем заседании Евросовета. Министр подчеркнул, что это твёрдая позиция всех пяти стран, подписавших обращение.

«Это будет наш запрос. Мы опять выступаем с такой инициативой, чтобы этот запрет был продлен до конца года», — сказал Телюс.

Министр сообщил, что в обращении, кроме требования продления запрета, говорится о поддержке доплаты к транзиту украинского зерна через страны ЕС. Также стороны хотят, чтобы в перечень товаров, запрещённых к ввозу с Украины, можно было добавлять новые позиции.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны разрешили.

Ранее эти страны самостоятельно запретили ввоз украинской аграрной продукции. Издание Foreign Policy сообщило, что эти поставки разорили восточноевропейских фермеров.