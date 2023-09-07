Брянск, 7 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей получили повреждения в результате падения осколков украинского беспилотника, сбитого силами ПВО в Брянске. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Как уточнил глава региона, рано утром 7 сентября российскими силами ПВО пресечена попытка атаковать территорию Брянской области. Беспилотник был сбит над Брянском.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждены остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — написал Богомаз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным губернатора Брянской области Богомаза, ночью 7 сентября на подлёте к региону силами ПВО успешно ликвидирован беспилотник Вооружённых сил Украины. Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Также Министерство обороны России сообщило о трёх беспилотниках, в ночь на 7 сентября уничтоженных в Московской и Ростовской областях примерно около 03:00 мск.