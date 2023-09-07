Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата в Ростове-на-Дону. Об этом в ночь на 7 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По уточнённым данным, в Ростове-на-Дону силы ПВЛ уничтожили два беспилотника. Один из них упал за городом, второй — в центре, в районе пересечения улицы Пушкинской и переулка Островского.

Как указал глава региона, результате падения беспилотника на земле произошло возгорание, получили повреждения несколько автомобилей. Кроме того, повреждены фасады и выбиты окна трёх зданий. За медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным губернатора Ростовской области Голубева, в Ростове-на-Дону силами ПВО ликвидирован один беспилотник.