Брянск, 7 сентября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области силы ПВО 7 сентября в 7:00 мск уничтожили украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин ЗРК «Бук»

ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам на территории России, отметили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября глава Брянской области Александр Богомаз написал в своём Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать российскую территорию. Украинский дрон уничтожили при подлёте к Брянску.

Накануне, 6 августа, губернатор сообщал, что силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Навлинским районом Брянской области.