Красногорск, 7 сентября, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в ночь на 7 сентября в Раменском городском округе беспилотный летальный аппарат (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал он.

Мэр уточнил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. На месте случившегося работают экстренные службы.