Вашингтон, 6 сентября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Американские танки Abrams скоро прибудут на Украину, а новый пакет помощи США будет включать боеприпасы и оборудование для них, заявила 6 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА Регнум

«В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — сказала она.

Издание Politico, ссылаясь на источники в Пентагоне, 31 августа сообщило, что ВСУ могут получить Abrams в середине сентября.

Американский военный эксперт Питер Сучиу, комментируя сообщения об отправке Abrams на Украину, заявил, что будут гореть так же, как и Challenger 2. Издание The Guardian признало уничтожение британского танка, отметив, что это произошло впервые за 30 лет

Президент России Владимир Путин 29 июля сообщил, что ВСУ изменили тактику и стали стараться по минимуму использовать бронетехнику возле линии фронта. Он предположил, что это делают, чтобы сохранить технику от уничтожения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что ВСУ за три месяца безуспешного контрнаступления потеряли 7,6 тыс. единиц вооружения, а также 66 тыс. военнослужащих.