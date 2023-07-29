Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в использовании на передовой исключительно пехоты без бронетехники, заявил 29 июля на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает», — сообщил российский лидер.

Глава государства предположил, что таким образом ВСУ пытаются сохранить бронетехнику от уничтожения. Он также подчеркнул, что за последние два дня в зоне спецоперации «серьезных изменений нет».

По мнению Путина, это связано с тем, что украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике, и отвели свои штурмовые подразделения для отдыха, а также для пополнения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад дал президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткое указание вновь начать наступление ВСУ, несмотря на большие потери среди киевских военных. Эксперт выразил мнение, что через эскалацию украинского кризиса США пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

29 июля российские военные сорвали попытки ВСУ форсировать Днепр =в Херсонской области. ВСУ намеревались перебраться через реку в районе островов Алексеевский и Великий.

Кроме того, Вооружённые силы России на купянском направлении продолжили наступательные действия в районе населённого Куземовки и заняли более выгодные позиции. Российские авиация и артиллерия в свою очередь поразили скопления противника у Синьковки, Тимковки, Берестового в Харьковской области, а также у Стельмаховки в ЛНР.