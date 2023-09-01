Вашингтон, 1 сентября, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Первые десять из 31 американского танка M1 Abrams ВСУ могут получить уже в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Как указал источник, на сегодняшний день танки находятся на ремонте в Германии, а затем будут направлены на Украину.

«США намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени», — пояснил в беседе с изданием пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл.

Кроме того, О’Доннелл указал, что на американских тренировочных базах в Германии уже завершили обучение управлению M1 Abrams 200 украинских солдат. Пока танки не будут полностью подготовлены к участию в боевых действиях, военнослужащие Украины будут работать над сохранением полученных навыков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери, передача Украине современной техники приведёт к тому, что она попадёт в руки российских военных, поэтому Запад поставляет ВСУ устаревшие машины.

Вместо поставок новейших машин, США ремонтируют танки и бронетранспортёры предыдущих поколений, а новейшие технологии заменяют на «немного устаревшие».

В свою очередь, экс-помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс посоветовал Киеву беречь полученные от западных партнёров танки от заминированных Россией территорий. По мнению Райса, вместо того, чтобы пускать в ход Abrams и Leopard, стоит использовать оставшиеся старые советские танки.