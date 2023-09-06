Москва, 6 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. За последние сутки в тактическом положении российских войск на запорожском направлении не произошло изменений. Об этом 6 сентября заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ

Военный уточнил, что на запорожском направлении российские военные при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки успешно пресекли три попытки атак со стороны ВСУ.

«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сказал он.

Конашенков уточнил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 40 военных, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две американские артиллерийские системы М777, три американские САУ М109 Paladin, британское орудие «FH-70», две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России отразили несколько попыток атак ВСУ около посёлка Работино в Запорожской области. Он уточнил, что противника с потерями отбросили назад.

Глава минобороны Сергей Шойгу 5 сентября рассказал, что на данный момент наиболее сложная обстановка в зоне спецоперации сложилась на запорожском направлении. Министр добавил, что украинская армия ввела на этом направлении силы из стратегического резерва, подготовкой которых занимались западные инструкторы.

При этом днём ранее министр сообщил, что украинские войска с начала контрнаступления 4 июня потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он подчеркнул, что, пытаясь скрыть провал наступательной операции, ВСУ ведут атаки гражданских объектов, выдавая это за военные успехи.