Москва, 5 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В зоне спецоперации наиболее напряжённая обстановка на сегодняшний день сложилась на запорожском направлении. Об этом 5 сентября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил министр обороны Сергей Шойгу. Текст выступления опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов», — указал генерал армии

Министр обороны добавил, что российским военным удалось нанести украинским подразделениям значительный ущерб. Он назвал 810-й бригаду и 177-й полк морской пехоты, 56-й десантно-штурмовой и 71-й мотострелковый полки, а также подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Помимо этого, отметил Шойгу, удалось взять под контроль Новосёловское и улучшить позиции по переднему краю.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 2 сентября отразили три атаки украинских сил у сёл Работино и Вербовое в Запорожской области. Атаковать российские подразделения пытались штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери украинской армии на запорожском направлении превысили 130 человек.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области за три месяца с начала контрнаступления украинская армия потеряла десятки тысяч человек личного состава, многие сотни единиц бронетехники и так и не дошла до первой линии российской обороны.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что в последнее время украинская армия начала более активно атаковать к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, однако все эти попытки успешно отражают российские военные. Как заявил Рогов, украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области.