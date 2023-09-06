Мелитополь, 6 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Российские военные успешно отбили несколько попыток атак украинской армии у села Работино в Запорожской области. Об этом 6 сентября сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС Военнослужащий ВС России во время боевой работы экипажа танка Т-90М

«В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понёс потери в живой силе и технике и отброшен обратно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов отметил, что сейчас идут ожесточённые боестолкновения за Работино и ВСУ не могут продвинуться в посёлке. Украинские силы вошли на северные окраины села и в полуразрушенное здание школы, а российские бойцы располагаются на юго-западных окраинах населённого пункта, а также заняли все господствующие высоты южнее Работино, чтобы вести уничтожение находящихся в низине украинских военных.

«Все попытки украинских боевиков полностью занять посёлок пресекаются. Всё Работино находится под нашим огневым контролем. Все попытки вылазки украинских боевиков в южную часть посёлка приводят только к потерям их личного состава и техники», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день самая сложная обстановка в зоне СВО сложилась на запорожском направлении. По его словам, ВСУ ввели на этом направлении войска стратегического резерва, проходившие подготовку у инструкторов с Запада.

Глава Минобороны также сообщил, что с начала контрнаступления 4 июня украинские войска потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Шойгу уточнил, что, пытаясь скрыть провал наступательной операции, ВСУ ведут атаки гражданских объектов, выдавая это за военные успехи.