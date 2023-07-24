Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили несколько опытных подразделений в направлении от Купянска до Кременной. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В последние дни заявлялось о прорывах ВСУ вверх и вниз по линиям от Купянска до Кременной в 60 милях к югу. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций», — отмечено в материале.

Журналисты со слов украинского военного командования, предполагают, что если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Артёмовск с тыла.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 25 июля заявил, что на краснолиманском направлении идёт рост напряжённости на линии боевого соприкосновения. По его словам, в течении нескольких суток рост эскалации наблюдался на участке Сватово — Кременная. По данным эксперта, позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия как со стороны ВСУ, так и с российской стороны.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке также добавил, что украинская армия перебрасывает дополнительные резервы на купянское направление. По его словам, большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий отмечены через Харьков и Чугуев. Также в окрестности Купянска ВСУ перебрасывают живую силу, среди которой есть иностранные наёмники.

Марочко считает, что, предположительно, дополнительные войска идут на усиление уже имеющихся подразделений на этом направлении, поскольку они не справляются с остановкой натиска ВС России.

В конце июня российская армия уничтожила колонну с военной техникой и солдатами украинских войск около Кременной в ЛНР и этим сорвала ротацию противника.