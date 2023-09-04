Москва, 4 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что контрнаступление Украины можно считать провалом, добавив, что последние 10 дней ВСУ совершают попытки яростных атак.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в этот день отвечая на вопрос журналистов о том, является ли украинский «конрнаступ» пробуксовкой, президент России Владимир Путин отметил, что это не просто пробуксовка, а провал.

«Мне наверное неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так», — сказал Шойгу журналистам.

Он отметил, что украинские военные последние 10 дней совершают «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами» выполнить команды, которые даны.

«На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент», — добавил министр.

Шойгу в беседе с журналистами указал, что потери ВСУ большие. Только за вчера на работинском направлении украинские бойцы потеряли шесть танков, на другом направлении — в районе Артёмовска — российские военные с помощью БПЛА были уничтожены ещё шесть машин.

Ранее в Минобороны отмечали, что за первые два месяца своего контрнаступления ВСУ потеряли порядка 43 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению ирландского историка Джеффри Робертса, Киеву и его союзникам придётся принять мир на условиях России. На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет перемирие, а для Киева это будет тяжёлая и горькая пилюля. Украина не сможет победить, поскольку у России есть все военные и производственные мощности, она обладает внутренней и внешней стабильностью.