Луганск, 25 июля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Позиционные бои на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации нередко перерастают в атакующие действия с обеих сторон, написал 25 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На краснолиманском направлении идёт рост напряжённости на линии боевого соприкосновения, а также отмечается активизация боевых действий на участках, которые ранее были относительно спокойными», — сообщил Марочко.

Он отметил, что рост эскалации наблюдается в течение нескольких суток на участке Сватово — Кременная. По данным эксперта, позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия как со стороны ВСУ, так и с российской стороны.

Марочко добавил, что украинская армия постепенно теряет инициативу в районах, в которых до сих пор было относительно спокойно по сравнению с другими участками.

Он заявил, что на краснолиманском направлении ВСУ сосредоточили основные усилия на возвращении ранее утраченных позиций.

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении российские военные в течение суток 23 июля отразили пять атак ВСУ в районе села Невское в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

Также российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ в районах сёл Кармазиновка в ЛНР, Ямполовка, Торское и Серебрянка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Марочко заявил об усилении активности ВСУ на краснолиманском направлении на участке Сватово — Кременная. Российские военные пресекают попытки украинской армии атаковать.