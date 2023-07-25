Луганск, 25 июля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Украинская армия перебрасывает дополнительные резервы на купянское направление. Об этом 25 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Через населённый пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий», — написал он.

Эксперт уточнил, что поставляется бронетехника советского и западного производства, и отметил, что часть этой военной техники направляется в Купянск.

Марочко указал, что также в окрестности Купянска ВСУ перебрасывают живую силу, среди которой есть иностранные наёмники.

«Предположительно, дополнительные войска идут на усиление уже имеющихся подразделений на этом направлении, поскольку они не справляются с остановкой натиска ВС РФ», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская армия за сутки уничтожила на купянском направлении французскую САУ CAESAR и до 95 военных ВСУ. По его словам, также были нанесены удары по личному составу и военной технике украинских военных у Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного в Харьковской области.

Перед этим Марочко сообщил, что в течение нескольких последних суток украинские войска на купянском направлении усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов. Эксперт указал, что ВСУ используют для этого в том числе и американские РСЗО HIMARS.