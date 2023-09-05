Москва, 5 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. В России необходимо подготовить исторический проект по Великой Отечественной войне. С таким предложением 5 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа». выступил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Глава государства считает, что в нём необходимо представить артефакты по ключевым событиям от начала и до конца войны ― от первых боёв на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Кроме того, собрать трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов, документы о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов. Путин считает, что это станет жёстким напоминанием тем, кто забыл историю.

«Подлинные документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для граждан. Подлинные документы ― это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов ― достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым», ― подчеркнул российский лидер.

По его словам, нацизм в 1945 году повергли, но до сих пор он не изжит и проявляется особенно в русофобии.

Путин отметил, что в ЕС многим отшибло память и совесть, поэтому они пытаются переписать историю Второй мировой войны.

Во время открытого урока «Разговор о важном» 1 сентября Путин заявил, что Россия является непобедимой. Он рассказал школьникам о письмах своего деда, адресованных сыну (дяде главы государства) и написанных на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также его следует объявить годом мира и единства в борьбе с нацизмом, добавил он и напомнил о попытках отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР, спасших мир от нацистской чумы.

31 июля глава государства подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В документе отмечено всемирно-историческое значение победы советского народа в войне 1941–1945 годов. Оргкомитету «Победа» поручено координировать деятельность по подготовке празднования.

Президент также поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

9 августа Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы.