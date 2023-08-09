Москва, 9 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы займётся организационный комитет. Указ о его образовании 9 августа подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Павел Волков /Известия

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», ― говорится в тексте указа.

Председателем оргкомитета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. В течение двух месяцев ему необходимо утвердить состав комитета.

Кроме того, правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В документе отмечено всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Оргкомитету «Победа» поручено координировать деятельность по подготовке празднования.

Правительству России за три месяца поручили разработать план, включающий торжественные мероприятия, посвящённые решающим сражениям Великой Отечественной войны. Также планом будут предусмотрены мероприятия с участием руководителей и глав правительств иностранных государств.

Президент также поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

В октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также его следует объявить годом мира и единства в борьбе с нацизмом, добавил он и напомнил о попытках отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР, спасших мир от нацистской чумы.