Москва, 1 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Россия является непобедимой, заявил 1 сентября во время открытого урока «Разговор о важном» президент Владимир Путин.

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном»

Как сообщалось ранее, участие в открытом уроке с президентом принимают 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов из целого ряда гооров и регионов страны — Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Волгограда, Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Смоленска, Рязани, Казани, Кабардино-Балкарской Республики, Воронежа, Пийска.

Также 1 сентября глава государства в режиме видеосвязи принял участие в открытии школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону и детского сада в Новгородской области. Кроме того, президент вместе с киргизским лидером Садыром Жапаровым в режиме видеосвязи дал старт строительству русских школ в трёх городах Киргизии.

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