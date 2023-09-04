Москва, 4 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Москва не может вести переговоры с Киевом, так как украинская сторона не сообщала, что готова их начинать, сообщил 4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков на «Первом канале».

Артем Геодакян/ТАСС Помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчёт возможности переговоров не поступало», — сказал он.

Ушаков добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, не передал от Украины никаких сообщений.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган на пресс-конференции в Сочи заявил, что Киеву нужно смягчить подход к Москве, чтобы иметь возможность вернуться к зерновой сделке. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого выступил с заявлением, что Киев намерен прийти к дипломатическим переговорам через поле боя.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что отказывается вести переговоры с Россией. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным. При этом российский президент неоднократно заявлял, что Москва готова вести переговоры с Киевом. Он отметил, что позиция Украины по этому вопросу зависит от поставок Западом оружия для ВСУ. Если поставки прекратятся, то Киев сам станет просить о переговорах, подчеркнул Путин.