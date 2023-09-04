Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласен с российским коллегой Владимиром Путиным, что Киеву нужно изменить подход к Москве ради продления зерновой сделки. Об этом турецкий президент заявил 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с российским лидером.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Да, как и сказал господин президент, конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией», — сказал Эрдоган.

Он также назвал справедливыми ожидания Москвы от зерновой сделки. Турецкий лидер надеется, что пакет предложений, подготовленный Анкарой, поможет возобновить эту черноморскую инициативу.

Переговоры между Эрдоганом и Путиным в Сочи длились около трёх часов. Перед ними турецкий президент заявил, что зерновая сделка для него наиболее важный вопрос, который он планирует обсудить.

При этом Путин после переговоров заявил на пресс-конференции, что Запад обманул Россию о гуманитарных целях зерновой сделки. Он отметил, что зерно обещали вывозить с Украины в беднейшие страны, но 70% грузов досталось обеспеченным государства, в основном, входящим в ЕС. Нуждающимся в продовольствии странам вывезли только 3%, отметил президент.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года. После того, как почти за год российскую часть соглашения так и не выполнили, МИД России 17 июля 2023 года объявил о выходе Москвы из соглашения. В российском министерстве также указали на то, что коридоры, предназначенные для вывоза зерна с Украины, использовали для террористических атак на российские объекты.

Путин неоднократно отмечал, что Россия готова вернуться к черноморской инициативе. Но для этого должно быть реальное выполнение условий российской стороны.