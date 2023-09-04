Киев, 4 сентября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 4 сентября, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. По его мнению, украинский кризис нельзя решить переговорным путём.

Lev Radin/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Путь к дипломатии лежит через поле боя», — заявил Кулеба на встрече послов в Вене по видеосвязи.

Кулеба выразил мнение, что заморозка конфликта ничего не даст, а «справедливый мир» возможен только по формуле украинского президента Владимира Зеленского, подразумевающей возвращение Украины к территориальным границам 1991 года.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. О своём нежелании переговоров с российским лидером глава Украины заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Возврат к границам 24 февраля 2022 года Зеленского не устроил, так как якобы не будет чёткого понимания гарантий безопасности.

Президент России Владимир Путин в то же время неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации, о чём говорили на Западе.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил 3 сентября, что президент США Джо Байден должен заставить Киев пойти на мирные переговоры, так как именно Вашингтону, а не Москве, нужен выход из многочисленных катастроф. По мнению Макгрегора, разжигаемый Вашингтоном конфликт на Украине, слабеющая экономика США, рост преступности и миграционный кризис требуют решительных действий от Белого дома.