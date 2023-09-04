Киев, 4 сентября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Киевские власти надеются, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи проведёт разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его процитировало агентство Reuters.

Turkish Presidency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский

«Я убеждён, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и… Зеленским», — сказал он.

По словам Кулебы, в отношениях между турецким и украинским президентами есть «доверие».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эрдоган заявил, что альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, каковой была зерновая сделка. Он подчеркнул, что Анкара неоднократно говорила о том, что выдвигаемые Россией требования по зерновой сделке должны исполняться.

Позднее Путин, комментируя предложение Эрдогана стать посредником по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Москва никогда не отказывалась ни от каких посреднических услуг, однако пока ничего нового предложено не было. Глава государства поблагодарил коллегу из Турции за усилия по урегулированию кризиса и напомнил, что ранее Киев «отправил на свалку» достигнутые при посредничестве Анкары договорённости.