Москва, 4 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником по урегулированию конфликта на Украине, отметил, что Москва никогда не отказывалась ни от каких посреднических услуг, но пока ничего нового предложено не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за усилия по урегулированию, но напомнил, что договорённости, достигнутые при посредничестве Турции ранее Киев уже «отправил на свалку».

Эрдоган прибыл на переговоры в Сочи ранее 4 сентября. Как отметил Путин, сверка часов с турецкими партнёрами была весьма полезной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны в частности обсудили зерновую сделку, Украину, Сирию и двустороннее сотрудничество. Турецкие СМИ накануне визита Эрдогана отмечали, что он намерен предложить посредничество Анкары по Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Кроме того, именно Киев законодательно запретил себе вести переговоры с Россией. В то же время Украина активно продвигает некую «формулу мира», предложенную президентом Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемый мирный план украинского президента является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.