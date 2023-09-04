Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии эффективных замен зерновой сделке. Об этом он сказал 4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Мы неоднократно транслировали мнение наших российских друзей о том, что недочёты должны быть устранены. Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, такую как черноморская инициатива», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду на достижение решения, которое удовлетворит всех, в короткие сроки. Он также отметил, что широко обсудил зерновую инициативу, которая сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса, с президентом России. Как подчеркнул Эрдоган, Турция разделяет недовольство российской стороны невыполнением её требований по сделке и считает справедливыми российские ожидания по инициативе. Путин напомнил, что Россия изначально согласилась на участие только рассчитывала на справедливое исполнение обязательств всеми участниками.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, по истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки, глава ведомства Сергей Лавров сказал 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения, и что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект.