Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Западные страны обманывали Россию о гуманитарных целях черноморской зерновой инициативы. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Запад, мягко говоря, нас обманывал насчёт гуманитарных целей черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70%, хочу подчеркнуть это ещё раз, … поступили в обеспеченные страны, прежде всего в страны Евросоюза», — сказал он.

Глава государства отметил, что на долю нуждающихся в продовольствии государств пришлось только 3% или менее 1 млн тонн из этого объёма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил что он обсудил с Эрдоганом вопрос о возможности возобновления зерновой сделки. Глава государства указал, что стороны также обсудили ситуацию с кризисом на Украине.

До этого Путин заявил, что России готова к возобновлению зерновой сделки. По словам президента, Москва вернётся к соглашению, когда будут выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.