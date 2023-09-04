Москва, 4 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе завершились в Сочи. Встреча двух президентов длилась порядка трёх часов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Эрдоган прибыл в Россию ранее 4 сентября. Встреча с Путиным началась с краткого неформального приветствия. Президент России пригласил коллегу заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых. Затем президенты продолжили общение за столом переговоров.

После беседы в широком формате, которая длилась полтора часа с участием делегаций, у президентов состоялся рабочий обед.

Президент России в преддверии переговоров отмечал, что Москва и Анкара сохраняют набранный темп развития отношений. Он также выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции. Появление такого хаба позволило бы стабилизировать ситуацию в сфере энергетики, указал он. Кроме того, глава государства отметил, что первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую», строящейся в Турции с участием России, должны запустить уже в 2024 году.

В свою очередь Эрдоган также отметил развитие отношений двух стран и сообщил о планах выйти на товарооборот в 100 млрд долларов в год.