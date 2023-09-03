Анкара, 3 сентября, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Шансы на возобновление зерновой сделки по итогам грядущих переговоров президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана крайне малы. Об этом 2 сентября в беседе с ТАСС сообщил источник в политических кругах Анкары.

Иван Шилов ИА Регнум Турция. Зерновая сделка

«Шансы реально договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие», — сообщил источник агентству.

Отмечается, что позиции ООН, России и Соединённых Штатов Америки не позволят взаимовыгодно и эффективно разрешить вопрос продления зерновой сделки.

Источник подчеркнул, что российская сторона обозначила свои ожидания, которые другие стороны соглашения не готовы или не могут принять.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые предложения ООН по зерновой сделке. По её словам, новые предложения останутся обещаниями российской стороне и не будут выполнены.