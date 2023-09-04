Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер провели отдельную встречу после участия в переговорах с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщил 4 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Да, они отдельно общались», — сказал официальный представитель Кремля.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились около трёх часов после чего у участников встречи был рабочий обед. Перед началом переговоров российский президент отметил, что Москва и Анкара сохраняют хорошие темпы развития отношений.

Путин также выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции. Он отметил, что это помогло бы стабилизации ситуации в сфере энергетики

Песков назвал прошедшие переговоры конструктивными. Он отметил, что стороны обсудили различные направления, а также обменялись по ним информацией. Пресс-секретарь сравнил встречу со сверкой часов.