Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в конце недели примет участие в едином дне голосования и, вероятнее всего, сделает это в электронном формате. Об этом 4 сентябре журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«До этого он уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей», ― напомнил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз российский лидер выберет именно такой способ голосования. Песков добавил, что это удобно, быстро, надёжно.

Журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что формат голосования российского лидера на выборах 10 сентября пока не известен. При этом он напомнил, что во время последних выборных кампаний Путин, как правило, голосовал онлайн.

Как сообщало ИА Регнум, в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября) состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября состоятся выборы мэра города.

В Москве 25 августа успешно опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В её тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек ― совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице и полной учётной записью на mos.ru.

В ходе тестирования москвичи познакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе всех систем. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста не зафиксировали.

В Минцифре сообщили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. По данным на 7 августа, портал «Госуслуги» получил более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.