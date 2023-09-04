Владивосток, 4 сентября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. На утро 4 сентября от дорожного сообщения из-за подтоплений в результате мощных ливней, обрушившихся на Приморский край в конце августа, остаются отрезанными 12 населённых пунктов. Их число сократилось втрое. Ранее таких населённых пунктов было 37. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Примавтодор».

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю Паводок в Приморье

«К утру 4 сентября без транспортного сообщения остаются 12 [населённых пунктов]», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В «Приавтодоре» уточнили, что нет сообщения с Краснояровкой в Яковлевском округе, Полянами и Мартыновой Поляной в Дальнереченском районе, Подгорным в Кировском районе, Фурманово и больницей Евгеньевской в Ольгинском округе. Больше всего населённых пунктов, куда пока нельзя добраться на автомобиле, — в Красноармейском округе. Это Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха и Лимонники.

В компании также добавили, что дорожники восстановили проезды к 25 населённым пунктам Приморья.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Приморье после сильных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму 7 млрд рублей. Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьёзный ущерб получили сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, а также социальные объекты.

С начала ухудшения обстановки из-за интенсивных дождей из подтопленных домовладений эвакуировали более 6,1 тыс. человек, в том числе 864 ребёнка. Больше всего эвакуированных пришлось на Уссурийский городской округ — 3347 человек. При этом в Октябрьском и Спасском округах эвакуации подверглись соответственно 997 и 600 человек. За месяц в Приморье паводки разрушили 46 автомобильных мостов.

3 сентября в Дальнереченском городском округе Приморского края, пострадавшего от ливней, ввели режим ЧС регионального характера.