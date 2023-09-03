Владивосток, 3 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. На Дальнереченский городской округ Приморского края, пострадавший от ливней, ввели режим ЧС регионального характера. Об этом 3 сентября сообщается на сайте регионального правительства.

Администрация Дальнереченского муниципального района Размытая дорога к селу Боголюбовка Дальнереченского городского округа Приморского края

«Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие данного решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению.

Как сообщало ИА Регнум, режим ЧС федерального масштаба был введён и в Приморском крае. Ранее там было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна LAN. Власти оценили причинённый региону стихией ущерб в 7 млрд рублей.

МЧС России дополнительно направило 260 тепловых пушек в подтопленные районы края. В трёх муниципальных образованиях организовали работу лодочных переправ. Вертолёт МЧС доставил жителям отрезанных от сообщения населённых пунктов хлеб, мучные изделия и воду.