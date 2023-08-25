Владивосток, 25 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба ввели 25 августа в Приморском крае после сильных осадков, нанёсших региону ущерб на сумму семь млрд рублей.

Антон Иванов/ТАСС

«ЧС федерального характера вводится в Приморье. Пострадали более пяти тыс. домовладений. Серьёзный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, соцобъектам. Общий ущерб пока оценивается в семь млрд рублей», — сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Отмечается, что федеральный уровень позволит региону оперативно получить помощь федерального центра, в том числе финансовую. В регион направили гуманитарную помощь и средства устранения последствий паводка.

Как сообщало ИА Регнум, во время наводнения в Приморье пожилые супруги девять дней спасались от паводка на чердаке. Мужчина и женщина 1937 и 1938 годов рождения просидели там с 11 до 19 августа.

Перед этим синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося к Приморскому краю тайфуна LAN. Из затопленных домов эвакуировали более пяти тыс. человек. Президент России Владимир Путин заявил, что органы власти должны не расслабляться и внимательно следить за ситуацией с тайфуном, который подходит к Дальнему Востоку. В Приморье на помощь также отправили оперативную группу центрального аппарата МЧС России.