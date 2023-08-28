Владивосток, 29 августа, 2023, 02:23 — ИА Регнум. В Приморском крае с начала ухудшения обстановки из-за интенсивных дождей из подтопленных домовладений эвакуировали 6101 человека, в том числе 864 ребёнка, сообщил представитель ГО и ЧС региона.

Primorsky.ru После тайфуна. Приморский край

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что больше всего эвакуированных пришлось на Уссурийский городской округ — 3347 человек. При этом в Октябрьском и Спасском округах эвакуации подверглись соответственно 997 и 600 человек.

Представитель экстренных служб также уточнил, что в регионе остаются подтопленными десятки жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Приморье после сильных осадков, нанёсших региону ущерб на сумму 7 млрд рублей, ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, это должно позволить краю оперативно получить помощь федерального центра, в том числе финансовую. В Приморье уже направили гуманитарную помощь и средства устранения последствий паводка.

МЧС России дополнительно направит более 260 тепловых пушек в подтопленные районы Приморского края. В Дальнереченском, Уссурийском и Ольгинском муниципальных образованиях организовали работу шести лодочных переправ. 27 августа в Ольгинский округ вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, который доставил около 2 тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населённых пунктов.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях.