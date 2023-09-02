Бердянск, Запорожская область, 2 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области сработала система противовоздушной обороны, была поражена цель противника, сообщил 2 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«В результате качественной работы системы ПВО ВС РФ в небе над Бердянском произошло поражение вражеской цели», — написал он.

Чуть ранее 2 сентября он сообщил, что во временно оккупированном Киевом городе Запорожье прозвучало несколько взрывов. Аналогичные сообщения появились и в запорожских пабликах. Подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ 1 сентября заявили, что в течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. Так, на запорожском направлении ВСУ предприняли 44 попытки атак, все они были отбиты. За неделю было уничтожено более 960 военнослужащих противника.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские военные 2 сентября отразили четыре атаки противника у запорожских сёл Работино и Вербовое.

Утром 1 сентября подразделения ВСУ предприняли попытку войти в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате ВСУ потеряли 156 военных, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.