Москва, 2 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре атаки противника на запорожском направлении у сёл Работино и Вербовое. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 2 сентября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

По данным военного ведомства, штурмовые отряды 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 15-я бригада нацгвардии Украины пытались атаковать российские подразделения у Работино и Вербового. Атаки были отражены.

За сутки украинские войска потеряли на запорожском направлении до 115 военнослужащих. Они также лишились двух боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, двух артиллерийских систем М777, американского орудия М119 и двух гаубиц: «Мста-Б» и Д-20, уточнил Конашенков.

В районе села Чаривное в Пологовском районе поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 сентября подразделения ВСУ предприняли попытку войти в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате ВСУ потеряли 156 военных, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.