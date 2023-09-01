Мелитополь, 1 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. ВСУ утром 1 сентября предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, по противнику было нанесено массированное огневое поражение. В результате ВСУ потеряли 156 военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью Вооружённые силы РФ ликвидировали несколько штурмовых групп ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области.

Также он добавил, что продолжаются ожесточённые позиционные бои на Времевском выступе и в районе села Работино. В целом, по его словам, ситуация находится под контролем российских войск.