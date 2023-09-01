Москва, 1 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Армения ничего не выиграет от ратификации Римского статута так называемого Международного уголовного суда (МУС), потому что так она подорвёт взаимоотношения с Россией, а, пытаясь действовать в рамках МУС против Азербайджана из-за ситуации с Нагорным Карабахом, может вызвать обвинения и против себя. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала юрист по международному праву Мария Ярмуш.

Ранее правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу. Власти страны аргументировали своё решение возможностью поднять в МУС вопрос об «агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении на территории Нагорного Карабаха». Россия не поддерживает решение Армении из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Армения, которая всегда старалась поддерживать отношения с Россией и не конфликтовать, тут вдруг она как бы поддерживает это незаконное решение МУС, в котором вынесли какой-то неадекватный ордер на арест нашего президента Путина и омбудсмена Львовой-Беловой, видно, что это политизированный недружественный выпад против России», — отметила Ярмуш.

Юрист напомнила, что Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году. Но до сегодняшнего момента он был не ратифицирован. По мнению Ярмуш, если Ереван так долго не решался на подобные действия, то не стоило и начинать, поскольку это сулит потери.

«Это необоснованное и недружественное действие против России не приведёт ни к чему, кроме того, что Армения потеряет свой суверенитет в части того, что Ереван будет обязан выдавать суду в Гааге лица, которые находятся в её юрисдикции. И как бы это не вышло боком для властей Армении, потому что если они сейчас начнут решать вопросы с Азербайджаном в этом уголовном суде, то как бы обвинения против Баку не перекинулись и на Ереван», — констатировала юрист.

Она пояснила, что во время нагорнокарабахского конфликта взаимные обвинения из-за действий военных звучали с каждой из сторон. А обращение Еревана к Международному суду с любым делом против военных Азербайджана может вызвать вопросы и к обратной стороне. Кроме того, Ярмуш допустила, что решение Еревана скажется на отношениях с Москвой.

«Очевидно, что после этого отношения России и Армении ухудшатся, и Ереван не сможет больше принять у себя президента Путина. Потому что Армения берёт на себя обязательства выдать президента России Международному суду в случае его приезда в страну», — пояснила Ярмуш.

Она также допустила, что Ереван получил именно со стороны западных стран некие намёки или советы присоединиться к МУС, и что это продемонстрирует поддержку в выдаче ордеров на арест Международного суда российских политиков. В ответ, по мнению Ярмуш, Запад мог предложить Еревану помощь в успешной организации уголовных дел над Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Председатель Конституционного суда (КС) Армении Арман Диланян 24 марта заявил, что КС признал соответствующими основному закону страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС в Гааге (Нидерланды).

При этом вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян указал, что ратификация Римского статута предоставит Армении возможность поднять в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за преступления, совершённые военнослужащими Азербайджана. При этом присоединение к договору МУС не повлияет на отношения с Россией, уверен он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, в свою очередь, заверил, что у Армении нет необходимости в скорой ратификации Ереваном Римского статута. Он добавил, что не понимает смысл такого шага и его коэффициент полезного действия, поэтому считает, что делать его неправильно.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Армения запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

15 августа министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе.