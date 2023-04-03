Ереван, 3 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. У Армении нет необходимости в скорой ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 3 апреля в интервью онлайн-ТВ «Первый информационный» заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Ален Симонян

«По моему мнению, Армения не имеет необходимости в быстрой ратификации Римского статута», ― указал он, подчеркнув, что это «вовсе не положительный шаг в отношении России».

Симонян добавил, что не понимает смысл такого шага и его коэффициент полезного действия, поэтому считает, что делать его неправильно.

«Мы всегда проявляли себя как союзник России и не делали специальных каких-то шагов против России. И не Армения должна взять на себя этот груз и заниматься этим. Это абсурд», ― сказал спикер армянского парламента.

По его словам, пока возможная ратификация парламентом Римского статута не обсуждалась.

Симонян также назвал абсурдом утверждения, что в случае ратификации этого документа в Армении попытаются задержать российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта председатель КС Армении Арман Диланян заявил, что Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС в Гааге (Нидерланды). Решение вступило в законную силу в момент обнародования документа. В ближайшее время парламенту Армении предстоит провести ратификацию Римского статута.

В МИД России считают неприемлемым намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС и надеются на урегулирование вопроса в союзническом ключе.

При этом вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян указал, что ратификация Римского статута предоставит Армении возможность поднять в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за преступления, совершённые военнослужащими Азербайджана. При этом присоединение к договору МУС не повлияет на отношения с Россией, уверен он.