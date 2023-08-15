Ереван, 15 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении 15 августа заявило, что азербайджанские военные обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 15 августа около 12:20 (11:20 мск). Пострадавших нет.

«Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по наблюдателям из ЕС, патрулировавшим район Верин-Шоржа, и их автомобили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Армения запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.