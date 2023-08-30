Вашингтон, 30 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. При сохранении нынешних темпов ВСУ скоро лишатся всего личного состава, что приведёт к концу контрнаступления. Такое мнение высказал американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале.

Mihir Melwani/Global Look Press

Он отметил, что сейчас становится очевидным, что у украинской армии недостаточно бойцов, чтобы вести наступление. В такой ситуации ВСУ будет сложно и обороняться, уточнил радиоведущий.

Никсон обратил внимание на то, что Киев постепенно теряет поддержку Запада, поскольку её союзникам всё тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помощи киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих, в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по тылам украинской армии.

29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.