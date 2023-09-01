Москва, 1 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Управление стратегической системой радиопомех ВСУ нарушено в результате ударов российским высокоточным оружием большой дальности. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 сентября на брифинге.

Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал»

Он уточнил, что за период с 25 августа по 1 сентября по объектам на территории Украины нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями были пункты управления, центры радио− и радиотехнической разведки противника, объекты портовой инфраструктуры, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, которые Киев использует для совершения терактов, комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, бронетехника и авиационные средства поражения, поставленные Украине Западом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 августа ВС России поразили центр принятия решений в украинских войсках. Для удара по цели использовалось высокоточное оружие большой дальности, расположенное на установках морского и наземного базирования.