Москва, 1 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военных, сообщил 1 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажа танка Т-80БВ ВС России в зоне проведения СВО

По его словам, на указанном направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР, все наступательные планы противника были сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены, добавил он.

«Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, было уничтожено 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщало о потере украинской армией за сутки на этом же направлении до 120 военных. ВСУ лишились также четырех автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», а также орудия М119 производства США.

ВСУ начали наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и в первую очередь запорожском направлениях 4 июня. Киевский режим отправил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. В июле президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления и явном разочаровании этим западных кураторов Киева.