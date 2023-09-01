Москва, 1 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по украинскому конфликту была запланирована, чтобы донести бесперспективность дискуссий без участия российской стороны. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Гунеев/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

«Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде», — сказал Лавров.

Они сообщили, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и до Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия России, отметил глава российского дипведомства.

Он добавил, что российская сторона узнала об обращении к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он отправил на онлайн-встречи по «формуле мира» Владимира Зеленского своих представителей.

Лавров рассказал, что видел Гутерреша на саммите БРИКС в Йоханнесбурге и откровенно сказал ему, что это нарушает все принципы работы секретариата, который, согласно уставу, не должен получать указаний никакого правительства.

Переговоры по Украине в Джидде проходили с 6 по 7 августа. На них присутствовали представители около трёх десятков стран. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, ряд стран не поддержали «формулу мира» Зеленского на консультациях в Саудовской Аравии.

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