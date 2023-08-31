Москва, 31 августа, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Украины.

Алексей Филиппов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

По словам Лаврова, главы МИД двух стран говорили о ситуации на Украине и вокруг неё, включая инициативы, которые призваны продвигать «неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского».

«Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр добавил, что этими усилиями пытаются подменить любой серьёзный разговор о том, как обеспечить «равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приемлемый для Киева способ для завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. Для этого, заявил украинский лидер, российские войска должны отойти к границам 1991 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемый мирный план украинского президента является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в числе которых участие России в таких переговорах, учёт исторического контекста и текущих реалий.